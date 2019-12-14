عطالله:المطلوب من الأمن العام عدم السماح بعودة النازحين تحت أي ذريعة

لفت عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​جورج عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "علمنا أن أعداداً لا بأس بها من ​النازحين السوريين​ غادرت لبنان وقد صرّحوا أن السبب هو تردّي الأوضاع الإقتصادية في لبنان وأن المساحة الأكبر من ​سوريا​ آمنة الأمر الذي يُؤكد ما قُلناه مراراً أن ​النزوح​ هو إقتصادي. المطلوب الآن من ​الأمن العام​ عدم السماح بعودتهم تحت أي ذريعة أو سبب".

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