جمالي: للتعامل مع المواطنين المدنيين بسلمية دون اللجوء الى العنف

شددت النائب ديما جمالي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "​العنف​ لا يولّد الا العنف". ورأت انه "على ​الاجهزة الامنية​ المكلفة حماية ​المتظاهرين​ ومنع ​قطع الطرقات​ والمحافظة على حق التنقل ان تتعاطى مع المواطنين المدنيين بسلمية دون اللجوء الى العنف في اي من الحالات عملا بحقّ التظاهر والتعبير عن الرأي المحفوظ في الشرائع الدولية و​الدستور​ والقوانين اللبنانية".

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