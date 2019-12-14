قائد الكتيبة الاسبانية دشن مشروع " توفير المعدات والأثاث للمدارس الرسمية" بمدرسة كفركلا الرسمية

دشن قائد الكتيبة الاسبانية التابعة لقوات |اليونيفيل| المقدم خوان ألبيرتو ريوس بيريز مشروع " توفير المعدات والأثاث للمدارس الرسمية" في مدرسة كفركلا الرسمية، بحضور قائد الكتيبة الاسبانية، ممثل الهيئة التعليمية في منطقة النبطية، رئيس بلدية كفركلا، ممثلين عن الجيش اللبنانوي أعضاء المجلس البلدي والسلطات المحلية.
وتم تبادل وثيقة توقيع على المشروع بين قائد القطاع الشرقي و رئيس بلدية كفركلا الذي عبرعن امتنانه لتنفيذ المشروع، كذلك قدر التفاهم و التعاون المشتركين بين قوات اليونيفيل و السكان المحليين.
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