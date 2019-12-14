قائد الكتيبة الاسبانية دشن مشروع " توفير المعدات والأثاث للمدارس الرسمية" بمدرسة كفركلا الرسمية

دشن قائد ​الكتيبة الاسبانية​ التابعة لقوات |اليونيفيل| المقدم خوان ألبيرتو ريوس بيريز مشروع " توفير المعدات والأثاث للمدارس الرسمية" في مدرسة ​كفركلا​ الرسمية، بحضور قائد الكتيبة الاسبانية، ممثل الهيئة التعليمية في منطقة ​النبطية​، رئيس بلدية كفركلا، ​ممثلين​ عن ​الجيش​ اللبنانوي أعضاء المجلس البلدي والسلطات المحلية.

وتم تبادل وثيقة توقيع على المشروع بين قائد القطاع الشرقي و رئيس بلدية كفركلا الذي عبرعن امتنانه لتنفيذ المشروع، كذلك قدر التفاهم و التعاون المشتركين بين ​قوات اليونيفيل​ و السكان المحليين.