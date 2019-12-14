بري اتصل بأمين وسامي الجميّل معزياً

تلقى كل من رئيس ​حزب الكتائب​ السابق ​أمين الجميل​ ورئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ اتصالي تعزية من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بوفاة نائب رئيس "الكتائب" الراحل جوزف ابو خليل، الذي توفي فجر اليوم عن عمر ناهز الأربعة والتسعين عاما.

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