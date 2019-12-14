أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاً شب داخل غرفة تحتوي على مشغلات اجهزة التدفئة تقع في الطبقة السفلية من احد ​المطاعم​ في عشقوت-كسروان.

كما تم إنقاذ احد المواطنين اصيب بحالة اختناق جراء تنشقه الدخان الكثيف الناتج عن الحريق الذي استدعى نقله الى المستشفى بواسطة جهات أخرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: اصابة مواطن بحالة اختناق في عشقوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.