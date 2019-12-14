اللقيس عرض مع النقابات الزراعية شؤون القطاع

استقبل وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​، وفدا من ​الاتحاد العام للنقابات الزراعية​ برئاسة يوسف محي الدين، للبحث في عدد من الملفات الزراعية، ولا سيما توزيع ​القمح​ على ​المزارعين​ وأسعار ​الحليب​ الطازج، ولمتابعة توصيات ​مؤتمر​ "النهوض ب​القطاع الزراعي​" الذي عقد في 24 ايلول الماضي برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وتشكيل اللجان لمتابعة هذه التوصيات.

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