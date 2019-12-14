اللقيس عرض مع النقابات الزراعية شؤون القطاع

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسن اللقيس، وفدا من الاتحاد العام للنقابات الزراعية برئاسة يوسف محي الدين، للبحث في عدد من الملفات الزراعية، ولا سيما توزيع القمح على المزارعين وأسعار الحليب الطازج، ولمتابعة توصيات مؤتمر "النهوض بالقطاع الزراعي" الذي عقد في 24 ايلول الماضي برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وتشكيل اللجان لمتابعة هذه التوصيات.
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