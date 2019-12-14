أمين وسامي الجميل نعيا جوزيف أبو خليل

نعى رئيس حزب ​الكتائب​ السابق ​أمين الجميل​ جوزيف ابو خليل "رفيق النضال الطويل والدرب الصعب ل​بيار الجميل​ والشاهد على ولادة الكتائب و​لبنان​". وقال في بيان: "خسرت فيه معاني الصدق والوفاء، وقيم الشهامة والشرف. تعبد في حياته للكلمة الحرة، واعتنقها كاتبا ومفكرا وناطقا حتى الرمق الأخير من حياته، وترك بصمة استثنائية في سجل لبنان الذهبي".

من جهته، لفت النائب سامي الجميل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "مات الرجل وخلقت الأسطورة، خسرت أبا روحيا، صديقا وفيا ورفيقا ملتزما. خسرت الكتائب الشاهد الأول على نضالها، خسر لبنان من أعطاه قرنا من الحب والإيمان والتضحية. وعد يا عمو جوزيف انو نكرس حياتنا للبنان متلك ونحافظ على الكتائب مدرسة أخلاق وصمود. ستبقى بسمتك محفورة في قلوبنا الى الأبد".