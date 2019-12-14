مسؤول حوثي: ستنتهي الحرب عندما يتوقف الدعم الغربي والإسرائيلي للسعودية

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن "هناك شراكة أميركية صهيونية بريطانية سعودية إماراتية في العدوان على اليمن"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي في العدوان على اليمن، وهي المعيقة للسلام فيه، والحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي للسعودية من قبل الأميركيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين".
وأوضح أن "تحالف العدوان يراوح مكانه ولم يقدم أي خطوة تشير إلى نوايا إيجابية لديه، واصفا التصريحات التي أدلى بها مسؤولون سعوديون حول وقف العدوان بأنها إعلامية تبقى في ٳطارها الإعلامي، ولا وجود للمصداقية على أرض الواقع".
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