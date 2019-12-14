"بلومبرغ": مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب يترك البيت الأبيض

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" بأن "مسؤوال بارزا معنيا ب​مكافحة الإرهاب​ في إدارة الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، غادر ​البيت الأبيض​"، مشيرةً إلى أن "كريس ميلر، كبير مدراء ​مجلس الأمن​ القومي لمكافحة الإرهاب وشبكات التهديد، ترك البيت الأبيض ليعود إلى العمل في ​وزارة الدفاع​".

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