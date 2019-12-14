النائب فرج عامر يقدم بيان عاجل لتطوير مكاتب الشهر العقارى فى الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بتطوير وميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى فى الإسكندرية لتخفيف معاناة المواطنين المترديين عليها.
وقال "عامر" فى بيانه، أن مكاتب الشهر العقارى فى الإسكندرية تمثل معاناة للمواطنين، فضلا عن كونها غير آدمية ولا تليق بمئات الآلاف من المترددين عليها لإنهاء مصالحهم، مشيرًا إلى أن معظم مقراتها إما شقق لا تتعدى 50 مترًا، أو محال بنوافذ ضيقة، تفتقر إلى التهوية، وتشهد زحمًا كبيرًا.
وطالب المهندس فرج عامر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة ميكنة مكاتب الشهر العقارى وتطويرها على وجه السرعة رحمة بالمواطنين.
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