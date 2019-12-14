شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية إسطنبول يفضح أردوغان: يخطط لردم بحر مرمرة بعد حفر قناة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أكد أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخطط لردم أجزاء من بحر مرمرة.

ووفقا للصحيفة التركية المعارضة، فإن أكرم إمام أوغلو أشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية، تخطط لإقامة 3 جزر جديدة في بحر مرمرة، لتشييد فيلات عليها وقصور ثم بيعها، مشيرًا إلى أنه قد تم الترويج والتسويق للمشروع في معارض دولية، وذكر أن الركام الناتج عن مشروع القناة سيستخدم لإنشاء هذه الجزر ف بحر مرمرة.

الصحيفة التركية المعارضة، أشارت إلى أن الجزر الثلاث ستكون في مقابل بلدات بكير كوي وأفجيلار وبويوك تشاكماجا في الشطر الأوروبي من المدينة، لافتا إلى أن سعر الفيلا الواحدة قد يصل إلى 2-3 مليون دولار أمريكي.

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