"المحامين": الحبس الاحتياطى يجب تداركه فى تعديل قانون العقوبات المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سامح صديق عضو مجلس نقابة المحامين، بضرورة تعديل قانون العقوبات ليتواكب مع السياسات التشريعية العالمية، مضيفا أن بعض الموضوعات المتعلقة بتعديل القانون المصري للعقوبات بحاجة للنقاش، عبر تدخل الجذرى للمشرع المصري حتى تتلاءم مع التطور العالمي الذي لحق بكل دول العالم.
ولفت سامح صديق، إلى أن أحد الأمور التي يجب تداركها فى تعديل قانون العقوبات المصري هي مسألة الحبس الاحتياطي، معتبرا أنه تحول لأداة عقابية بدلا من كونه إجراء احترازي.
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