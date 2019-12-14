أب يعثر على ابنته متوفية داخل مسكنها بالشرقية.. ويتهم زوجها بقتلها

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عثر رجل على جثة ابنته متوفية داخل مسكنها بقرية "ملامس" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالشرقية.

واتهم الأب زوجها بقتلها بعد أن اعتدى عليها بالضرب نتيجة خلافات بينهما.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "س.ع" مُقيم بقرية "ملامس" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالعثور على ابنته "ل" 29 سنة، ربة منزل، جثة هامدة داخل مسكنها بالقرية.

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واتهم صاحب البلاغ زوج ابنته "ه.ج.م" 35 سنة، مهندس، بالتسبب في وفاة ابنته مشيرًا إلى أنه دفعها أرضًا، إثر نشوب خلافات بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11106 إداري منيا القمح لسنة 2019.

وتوجهت قوة من رجال مباحث المركز إلى محل الواقعة لفحص البلاغ.