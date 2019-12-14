بكمية من مخدر الهيروين.. ضبط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تواصل أجهزة وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة. أسفرت جهود الحملات التي استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "السحر والجمال" بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن ضبط 4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية؛ لاتجارهم في المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي حال استقلالهم سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهم 60 جرام هيروين، مبلغ مالي، و5 هواتف محمولة. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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