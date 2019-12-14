برلماني: منتدى شباب العالم فرصة لتعظيم العائد السياحي لشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن انطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة آلاف الشباب من قرابة 197 دولة هي رسالة واضحة للعالم، بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، مؤكدًا أن هذا المنتدى العالمي فرصة كبيرة لتعظيم العائد السياحي فى شرم الشيخ إلى جانب جذب استثمارات جديدة في ضوء المشاركة الكبيرة من مختلف الوفود من كل دول العالم.

وأضاف "المسعود" في بيان اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نقلة كبيرة للدولة المصرية ولفت إنظار العالم إلينا، مضيفًا أن إنعقاد هذه المنتديات على أرض مصر فخرًا لنا جميعا كمصريين، لأن هذه الأحداث العالمية والتاريخية لها مردودها الإيجابى القوى على الدولة المصرية وتحمل لها الخير الكثير.

ولفت إلى أن منتدى شباب العالم يعد أحد أبرز الأحداث الشبابية العالمية، التي حققت نجاحًا باهرًا في تعزيز التواصل الثقافي بين شباب مصر وشباب العالم بالإضافة إلى أنه فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم.