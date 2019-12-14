السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بقضية "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "أحداث عنف الظاهر".

كما قضت المحكمة بتغريمهم 20 ألف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

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وجاء أسماء المتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن، هم "علي السيد، وأيمن علي حسين، مسعود محمود".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.