العثور على تمثال ملكي بهيئة أبوالهول في "تونا الجبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة سيد عبد المالك عبدالحميد كبير مفتشي أثار ملوى، على تمثال ملكي صغير الحجم علي هيئة أبي الهول، أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، أن التمثال مصنوع من الحجرى الجيري ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، مما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم.

وقد عثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود "بس" وأوستراكات من الفخار وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر.

وتستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار فقد تم العثور خلال الثلاث أعوام السابقة، بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.