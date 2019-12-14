مصرع سيدة تحت عجلات قطار بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، تحت عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان مدينة منفلوط البحري بمحافظة أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز منفلوط، يفيد ورود بلاغ بمصرع "نبوية.ق.ح." 55 عاما،أسفل عجلات القطار وذلك أثناء عبورها مزلقان منفلوط البحري.
فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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