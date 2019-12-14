"فاجعة الفجر".. انتحار شابين شنقاً في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: استيقظ أهالي مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، السبت، على فاجعة انتحار شابين في ظروف غامضة. تلقى مسؤول شرطة النجدة، بلاغاً بالعثور على جثتي شابين في منزلين مختلفين بقريتي منيل شيحة، ونزلة الأشطر. Advertisements التحريات الأولية أفادت بإقدام الشابين على التخلص من حياتهما شنقاً بسبب إصابة الأول بحالة اكتئاب، والثاني يعاني من أزمة نفسية. ويعكف ضباط إدارة البحث الجنائي على فحص الواقعتين، والوقوف على الأسباب الكامنة وراء كل منها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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