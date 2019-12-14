حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لـتوتال في فرنسا

شب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة "توتال" قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية لاحقا أن الحريق الذي اندلع على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل قد "تمت السيطرة عليه بشكل كبير"،
وتظهر مقاطع فيديو متداولة للحادث حريقا ضخما، وتصاعدا لألسنة اللهب والدخان داخل المنشأة النفطية.
وتضم منشآت شركة "توتال" بالمنطقة مصفاة وموقعا للمواد البيتروكيميائية، ويشتغل بها 1500 موظف.
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