قوات الجيش العراقي تتصدى لهجوم داعشي جنوب الموصل

تصدت قوات الجيش العراقي في الموصل لهجوم من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في ناحية (القيارة) جنوب الموصل.

وقال مصدر في شرطة نينوى - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، "إن القوات الأمنية تمكنت من قتل

داعشي واعتقال آخر بعد محاصرتهم"، موضحة أن قوات الجيش تنتشر على مشارف الناحية لرصد ومنع أي محاولة تسلل لتلك العصابات في محاور جنوب الموصل.