قوات الجيش العراقي تتصدى لهجوم داعشي جنوب الموصل

تصدت قوات الجيش العراقي في الموصل لهجوم من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في ناحية (القيارة) جنوب الموصل.
وقال مصدر في شرطة نينوى - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، "إن القوات الأمنية تمكنت من قتل
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