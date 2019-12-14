مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية يتفقد سير العمل بالمبنى الجديد

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أكد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الاماراتية، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصبح اليوم مجسدا في معلم معماري رائع سيكون مقراً للصحفيين في دولة الامارات وفي مدينة دبي بالتحديد.
لتصبح الجمعية منارة تنويرية رائدها الالتزام بالشراكة التامة في إنجاح برامج وخطط التنمية الشاملة في كل مجالات الحياة في الامارات.
وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن سجل مسيرة الجمعية مليء بمكرمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تجاه الإعلام الوطني بما قدمه سموه من دعم كريم ورعاية دائمة منذ فكرة التأسيس عام 2000
وقال الحمادي، ان المبنى الجديد لجمعية الصحفيين والذي من المتوقع ان يتسلمه مجلس الإدارة في ديسمبر من العام المقبل 2020 يجمع بين أصالة حضارية وحداثة عصرية ومجهز بكل المتطلبات التي تخدم الصحفيين وتضم العديد من القاعات لتنظيم الفعاليات، التي تنظمها الجمعية لأعضائها البالغ عددهم 1211 عضواً حتى الآن.
وأضاف الحمادي، أن (بيت الكلمة) هو الاسم الذي
وتفقد الحمادي وفضيلة المعينى نائب رئيس الجمعية، وعلى الهنوري أمين الصندوق، صباح " الخميس الماضي"، سير العمل بمبنى المقر الجديد للجمعية بحضور كلا من المهندس صالح بليلي والمهندس عبد المجيد بلال استشاري المشروع، كما واستمع أعضاء مجلس الإدارة من المهندسين والمقاول عن خطة سير العمل وما تم من انجازه بمشروع المبنى.
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