أفغانستان تهنئ رئيس سريلانكا بانتخابه وتؤكد سعيها لتعزيز التعاون الثنائي

تلقى رئيس سريلانكا المنتخب حديثا جوتابايا راجاباكسا رسالة تهنئة من نظيره الأفغاني أشرف غني، سلمها إياها السفير الأفغاني لدى كولومبو محمد أشرف حيدري.



وذكرت الحكومة الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم السبت، أن راجاباكسا وحيدري ناقشا خلال اللقاء، القضايا ذات الاهتمام

المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي، واستعرضا وضع العلاقات بين البلدين وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بينهما، كما جرت مشاورات بشأن إتمام التوقيع على مذكرات التفاهم المقترحة والمتعلقة بالمشاورات السياسية، والتعاون الدفاعي، وغيرها...



وعرض الرئيس السريلانكي تجارب بلاده في الانتقال من الحرب إلى السلام، من أجل الاستفادة منها في إنهاء الحرب في أفغانستان وتحقيق السلام الدائم.



وقال حيدري" إن الرئيس الأفغاني أكد اهتمام بلاده بالاستفادة من خبرات سريلانكا في حفظ السلام خلال اجتماعه مع المبعوث السريلانكي جاجان بولاثسنجهالا، واتفق الجانبان على الحاجة إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي، ووعد الرئيس السريلانكي بزيارة أفغانستان".