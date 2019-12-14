أمريكا تصدر بيانًا بشأن الهجوم على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، نص البيان الصادر من الحكومة الأمريكية بشأن الهجوم على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد.

وجاء في البيان "قام عملاء إيران مؤخرا بعدة هجمات ضد قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقية جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي"، حسبم أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتابع "في 9 كانون الأول، شنوا هجوما صاروخيا على منشأة عراقية تقع في مجمع

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مطار بغداد الدولي، أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة، تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 كانون الأول"، مشيرا إلى "إننا نصلي من أجل هؤلاء الجنود العراقيين الشجعان ونأمل أن يتعافوا بسرعة وبشكل كامل من جروحهم".

وأضاف البيان "ستواصل الولايات المتحدة العمل يداً بيد مع

شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورا محوريا في استعادة سيادة العراق من داعش، ولكن ينبغي علينا أيضا أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة".

وختم البيان "يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".