بلومبرغ: مسئول مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب يترك البيت الأبيض

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن مسؤل بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر البيت الأبيض.
ونقلت الوكالة اليوم السبت عن شخصين مطلعين على الموضوع قولهما إن، كريس ميلر، كبير مدراء مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب وشبكات التهديد، "ترك البيت الأبيض ليعود إلىالعمل في وزارة الدفاع"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكد الشخصان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن أمس الجمعة كان آخر يوم لعمل ميلر في البيت الأبيض.
وسبق أن انتقل ميلر، وهو من قدامى المحاربين فيالقوات الخاصة الأمريكية العاملة في أفغانستان، إلى البيت الأبيض لمدة عام واحد، لكن هذه الفترة تم تمديدها لاحقا.
وشارك ميلر خلال هذه الفترة في عدد من عمليات مكافحة الإرهاب، وكان ثاني أرفع مسؤول (بعد مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين) في غرفة عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.
ولم تكشف الوكالة عن سبب تركه البيت الأبيض.
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