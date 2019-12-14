أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية

أجرت كوريا الشمالية، صباح اليوم السبت، تجربة صاروخية جديدة وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي يوجه ضربة عسكرية قوية لتركيا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، أكدت فيه استهداف سلاح الجو لمواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، ما أسفر عن فجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مواطن لبناني يضرم النار بنفسه في طرابلس

أضرم مواطن لبناني النار بنفسه، مساء أمس الجمعة، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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