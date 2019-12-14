“الرباح” و”لفتيت” يوقعان مرسوما يُخرج اللجنة الوطنية للمتفجرات إلى حيز الوجود

وقع وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، مرسوما أخرجا به اللجنة الوطنية للمتفجرات إلى حيّز الوجود.

وتختص اللجنة بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.

ونص المرسوم الدي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن اللجنة الوطنية تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها، كما تتألف هذه اللجنة الوطنية من المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله، ومن قائد الدرك الملكي أو من يمثله، والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.

ونص المرسوم على إحداث اللجان الإقليمية للمتفجرات على صعيد كل عمالة أو اقليم، تتألف من العامل أو من يمثله، ومن المدير الإقليمي أو الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثله، ومن القائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله، والقائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله، ووالي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو من يمثله، والقائد الاقليمي للوقاية المدنية أو من يمثله.

ولزم المرسوم، أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات وأعضاء اللجان الإقليمية للمتفجرات والأشخاص الذين يساعدونهم، بواجب كتمان السر المهني، فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي أصبحوا على علم بها.