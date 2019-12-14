أكادير.. سنتان حبسا لشخص اختطف امرأة واغتصبها

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الإستئناف بأكادير يوم الخميس، بالسجن في حق شخص، توبع بتهم الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف والتعدد والاغتصاب.

وأدانت محكمة الإستئناف المتهم في ملف عدد 99/2019 ومؤاخدته بما نسب إليه وقضت بسنتين سجنا نافذا .

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر شتنبر الماضي، حينما تقدمت شابة في الثلاثينيات، بشكاية لدى وكيل الملك لمحكمة الاستئناف بأكادير تفيد تعرضها للاغتصاب والاختطاف.