فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح أمس الجمعة، للتحقق من الأفعال المنسوبة لثلاثة أشخاص يشتبه في إدارتهم لمنازل كانت تأوي 34 مرشحا للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وضبطت مصالح الأمن الوطني بمدينة وجدة، 34 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم ستة نساء ومجموعة من الأطفال القاصرين، داخل منازل معدة خصيصا لإيوائهم بأحد أحياء مدينة وجدة، كما حجزت سيارة نفعية يشتبه في استخدامها في عمليات التهجير السري.
وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتشخيص هوية المنظمين وتوقيفهم، بينما تم الاستماع لمالكي المنازل التي كانت تأوي هؤلاء المرشحين لتحديد مدى تورطهم في هذه القضية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كافة المرشحين الذي تم ضبطهم.
كانت هذه تفاصيل خبر منازل بوجدة تأوي 34 مرشحا إفريقيا للهجرة غير المشروعة.. والأمن يفتح تحقيقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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