طولكرم: إصابة عاملين فلسطينيين برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قوّات الاحتلال الرّصاص على عاملين فلسطينيّين قرب لبوابة المقامة على جدار الفصل شمالي مدينة طولكرم، صباح اليوم، السّبت، ما أدّى إلى إصابة أحدهما برصاص حيّ، وآخر برصاص مطّاطي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن جمعية الهلال الأحمر، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار باتجاه عمال فلسطينيين غرب بلدة نزلة عيسى في طولكرم، مبيّنةً أنّ طواقمها الطبية قدمت الإسعاف الأولي للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفى، دون أن تذكر درجة الإصابة.

وقبل نحو أسبوعين، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعات الفجر عددا من العمال الفلسطينيين خلال محاولتهم عبور الجدار الفاصل في بلدة قفين، كمتم إطلاق النار وقنابل الغاز صوب مجموعات من العمال لمنعهم تخطي الجدار العنصري بحثا عن مصدر رزق ولقمة عيش لعائلاتهم.

ويتعرض العمال الفلسطينيون لاعتداءات وإطلاق نار أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل للوصول لأماكن عملهم، كان آخرها إصابة ستة عمال قرب طولكرم خلال الأيام الماضية.