سلام يرحل عن الكرة بسلام ويضع حداً لـ15 عاماً من الاحتراف

وقرر شاكر اعتزال كرة القدم نهائياً، بعدما مثل 9 أندية محلية وعربية وهي: الكرخ والطلبة وأربيل والخور القطري والشرطة والفتح السعودي واتحاد كلباء الإماراتي والزوراء.

سلام ذو الـ33 عاماً، عرف التألق نفسه على الصعيد الدولي، بعدما شارك مع المنتخب العراقي الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 في الدوحة وتوج معه بالميدالية الفضية.



وكان أول ظهور له مع المنتخب العراقي الأول في كانون الثاني 2008 عندما لعب دوراً دفاعياً في مباراة العراق الودية أمام الأردن والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل المدافع أول هدف دولي له في مباراة ودية جمعت المنتخب الوطني بنظيره وأقيمت في سوريا على أرض "ملعب العباسيين"، وتم تسجيل الهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة وتحديداً في الدقيقة 88.

شاكر شارك مع أسود الرافدين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا والتي فشل فيها المنتخب العراقي، حيث خاض المباراة كاملة أمام الصين والتي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يشارك أساسياً في المباراة التي خسرها أمام قطر صفر-1.



وشارك أيضاً مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس امّم اسيا 2015 وقدم بطولة رائعة كانت حصيلتها النهائية المركز الرابع في البطولة.

شاكر سبق وأن اعتزل اللعب الدولي في 29 آذار عام 2016 بعد مباراة العراق وفيتنام في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس اسيا 2019 في الإمارات وكأس العالم 2018 في روسيا.