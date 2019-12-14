الديوانية: تسلمنا في العام الحالي ثلاث موازنات

اعلنت محافظة الديوانية، السبت، عن تسلمها ثلاث موازنات خلال العام الحالي، فيما اشارت الى تضرر بعض الجهات خلال متابعة المشاريع التي فيها فساد.

وقال معاون محافظ الديوانية الفني ناظم الشبلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضرته الخليج 365، ان "المحافظة حصلت على ثلاثة موازنات هذا العام وهي موازنة تنمية الأقاليم وأخرى خاصة ببناء المدارس والموازنة الاستثمارية"، مبينا ان "هنالك بعض الجهات تضررت من متابعتنا لبعض المشاريع التي يوجد فيها فساد ومغالاة بالأسعار تحاول ان تحرك اشخاص ضدنا في الشارع".

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واضاف ان "هناك مشاريع تم التلاعب بالعطاءات أو تغيير جنس الأراضي، حيث ان مدينة الخيول المصادق عليه لا يطابق ما مذكور ضمن المشروع"، مشيرا الى ان "هنالك الكثير من الملاعب الخماسية لا تطابق التخطيط العمراني للمدينة، وهناك مدارس استأجرت ساحاتها لأغراض تجارية".

وتابع ان "٧٦ مشروع تنمية الأقاليم و٣٦ مشروع استثماري في الديوانية حسب موازنة ٢٠١٩"، لافتا الى ان "الديوانية تعاني من نقص حاد في نقص المدارس الأبنية المدرسية".