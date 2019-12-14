القوة الجوية يوضح حقيقة تعرض وفده للخطر في الجزائر

2019-12-14 | 10:59
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طمأن نادي القوة الجوية، جماهيره حول سلامة وفد النادي رغم التظاهرات والأحداث التي تشهدها الجزائر.
وأكد نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي في بيان للنادي، أن "الأمور طبيعية في الجزائر ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن أن بعثة الصقور في خطر كون الجزائر شهدت انتخابات والأمور عدت على خير".
وأشار الزيدي، إلى أن "الوفد كان في استقباله رئيس نادي مولودية الجزائر واتخذ من فندق شيراتون مقراً له والجميع مصمم على الخروج بنتيجة إيجابية".
وسيواجه الصقور فريق مولودية الجزائر يوم الإثنين المقبل ضمن إياب دور ال١٦ من بطولة "كأس محمد السادس" للأندية العربية الأبطال.
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