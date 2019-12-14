أمانة بغداد: إعادة ضخ الماء الى مناطق جنوب العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، إعادة ضخ الماء إلى مناطق جنوب العاصمة بعد إصلاح كسر في أحد الأنابيب الرئيسية الناقلة للماء. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "إعادة ضخ الماء إلى مناطق جنوب بغداد لا سيما أحياء الشرطة والرسالة والشهداء بعد إصلاح الكسر الحاصل في احد الأنابيب الرئيسية والناقلة للماء وبجهد متواصل وبساعات عمل استمرت منذ صباح يوم أمس".



وكانت أمانة بغداد عزت، اليوم السبت، انقطاع الماء في بعض المحلات السكنية جنوب بغداد إلى كسر في أنبوب رئيسي ضمن شارع السياب المحلة 857، وفيما بينت أن ذلك تطلب قطع الماء لغرض إجراء الصيانة.

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