صحيفة: صالح سيصدر الاثنين المقبل مرسوما بتكليف السوداني رسمياً برئاسة الحكومة

كشفت صحيفة الشرق الاوسط، السبت، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيصدر الاثنين المقبل مرسوما بتكليف محمد شياع السوداني رسمياً برئاسة الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "المنافسة خلال اليومين الأخيرين على اختيار مرشح لرئاسة الوزراء كانت بين مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي والنائب محمد شياع السوداني قبل أن تحسم بشكل يكاد يكون نهائياً للسوداني".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن "رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يصدر الاثنين المقبل، قبل يوم واحد من نهاية المهلة الدستورية، مرسوماً جمهورياً بتكليف السوداني رسمياً للمنصب بعد أن جرى التوافق عليه من قبل كتل سياسية وعدم حصول اعتراضات أساسية على توليه المنصب".

يذكر ان يوم الاثنين المقبل ستنتهي المهلة الدستورية لاختيار رئيسا للوزراء في الساعة الـ12 ليلا، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه يوم الـ29 من تشرين الثاني الماضي، وموافقة مجلس النواب على الاستقالة في الاول من كانون الاول الحالي.