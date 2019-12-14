الحكم بالسجن 10 سنوات على الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم فساد مالي

قضت محكمة سودانية، السبت، بإيداع الرئيس السابق عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة جميع أمواله، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه. وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، "إبداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية"، وفقاً لـ"سبوتنك".



يشار إلى أن الجيش السوداني أطاح في الحادي عشر من نيسان الماضي بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاماً، بعد احتجاجات اندلعت رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

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