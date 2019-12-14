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العين الإخباريةالسبت 2019/12/14 01:40 م بتوقيت أبوظبي
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أدانت محكمة سودانية، اليوم السبت، الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بالفساد والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي وإساءة استغلال السلطة.
وقضت المحكمة بالتحفظ على البشير في إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين نظراً لتجاوزه الـ70 من العمر.
ويمنح القانون السوداني حصانة لمن يفوق عمره الـ70 عاما من السجن وينص على أن تبدل سنوات حكمه في أي جرم عدا "حد الحرابة" بالتغريب (النفي إلى منطقة بعيدة من مكان ارتكاب الجرم) أو إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي.
وقال قاضي المحكمة الخاصة الصادق عبد الرحمن، اليوم السبت، إنه حكم بإيداع البشير إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين بعد الفراغ من التحقيقات الجارية معه في بلاغات أخرى.
وقبيل تلاوته للحكم أصدر القاضي أمرا بطرد هيئة دفاع الرئيس المخلوع وأنصاره وبعض أفراد أسرته من قاعة المحكمة بعد إحداثهم حالة من الهرج والفوضى بهتافات مناوئة للمحكمة.
وهتف أنصار البشير في وجه القاضي متهمين المحكمة بتسيس القضية، عقب استدلاله في الحكم بإحدى السوابق القانونية التي كان المتهم طرفاً فيها وأمر عندها بإعدام أحد الأشخاص المتهمين بالتلاعب بالنقد الأجنبي وهي إحدى التهم التي أدين بها البشير.
وخضع البشير لـ 9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته عقب الإطاحة به من السلطة في يوم 11 أبريل/نيسان الماضي.
وفرضت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشددة على مقر المحكمة، وذلك تحسبا لدعوات إخوانية لإثارة الفوضى.
وحققت نيابة الخرطوم شمال منتصف الأسبوع الماضي مع البشير بتهمة الضلوع في انقلاب الإخوان لعام 1989 الذي حمله رئيسا للسودان، قبل أن يتم عزله بعد 3 عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر إدانة البشير بالفساد وسنوات عمره تقيه السجن وترسله لـ"الإصلاح الاجتماعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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