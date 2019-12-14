انت الان تتابع رئيس وزراء ماليزيا: العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك القانون الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد خلال مؤتمر في قطر يوم السبت إن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف خلال منتدى الدوحة الذي حضره أيضا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ”لا تؤيد ماليزيا إعادة فرض عقوبات أحادية على إيران من قبل الولايات المتحدة“.
وذكر أن ماليزيا ودولا أخرى فقدت ”سوقا كبيرة“ بسبب العقوبات على إيران.
وتابع ”هذه العقوبات انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمم المتحدة هي التي يمكنها فقط تطبيق عقوبات بما يتفق مع الميثاق“.
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