موسوي: مستعدون لتبادل كافة السجناء مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ خلال ​مؤتمر​ صحفي من مدينة تبريز إلى أن "​اليابان​ وانطلاقا من حسن النوايا قدمت مقترحات لخفض التوتر بين إيران وأمريكا ونأمل خلال زيارة الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ المقبلة أن تمضي بعض الإجراءات قدما لأجل تحقيق النتائج المرجوة"، مشيراً إلى أن "اليابان كانت من أهم زبائن ​النفط​ الإيراني لكنها توقفت عن استيراد نفطنا بعد فرض العقوبات الأمريكية وهذا مرفوض بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن "زيارة روحاني إلى اليابان هامة ونأمل أن تثمر عن نتائج"، لافتاً إلى أن "​طهران​ مستعدة لتبادل كافة ​السجناء​ مع ​الولايات المتحدة​ والكرة في ملعب ​واشنطن​"، مضيفاً "​العقوبات الأميركية​ نموذج صارخ على الجرائم ضد الإنسانية و​الإرهاب​ الاقتصادي ضد إيران والمزاعم بأن ​الأدوية​ والمواد الغذائية مستثناة من العقوبات مجرد كذبة ونأمل من ​الحكومة البريطانية​ المقبلة تنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في ​الاتفاق النووي​".