موسوي: مستعدون لتبادل كافة السجناء مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي من مدينة تبريز إلى أن "اليابان وانطلاقا من حسن النوايا قدمت مقترحات لخفض التوتر بين إيران وأمريكا ونأمل خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني المقبلة أن تمضي بعض الإجراءات قدما لأجل تحقيق النتائج المرجوة"، مشيراً إلى أن "اليابان كانت من أهم زبائن النفط الإيراني لكنها توقفت عن استيراد نفطنا بعد فرض العقوبات الأمريكية وهذا مرفوض بالنسبة لنا".
وأشار إلى أن "زيارة روحاني إلى اليابان هامة ونأمل أن تثمر عن نتائج"، لافتاً إلى أن "طهران مستعدة لتبادل كافة السجناء مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن"، مضيفاً "العقوبات الأميركية نموذج صارخ على الجرائم ضد الإنسانية والإرهاب الاقتصادي ضد إيران والمزاعم بأن الأدوية والمواد الغذائية مستثناة من العقوبات مجرد كذبة ونأمل من الحكومة البريطانية المقبلة تنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في الاتفاق النووي".
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