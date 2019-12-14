الحكومة الايرانية تؤكد حياديتها في الانتخابات القادمة

أكد مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية، حسين علي اميري أنه "لا صحة لماورد حول مساعي ​الحكومة​ من أجل تشكيل برلمان موافق لآراء الحكومة، بل إن النواب تربطهم علاقات طيبة مع الحكومة، فيما يؤكد ​رئيس الجمهورية​ حيادية الحكومة في إجراء العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "مايكتسب الاهمية للحكومة هو إجراء ​انتخابات​ جيدة وملحمية، وترشح جميع القوى السياسية الناشطة في البلاد".

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