المنخفض الجوّي ينحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من بعد ظهر اليوم

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن المنخفض الجوّي ينحسر عن الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من بعد ظهر اليوم.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​، تتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح، يستقر ​الطقس​ تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر، نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ فوق ١٣٠٠ متر خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية بعد الظهر، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١٤٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل

الإثنين: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١٤٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

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