قوى الأمن تعمم صور 5 سجناء فارين

عمِّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناءً على اشارة ​القضاء​ المختص صوراً لخمسة موقوفين فارين من نظارة مخفر المصنع في وحدة الدرك الاقليمي لقيامهم بتواريخ وأماكن مختلفة بجرائم: نشل وسرقة، ​مخدرات​، ترويج ​عملة مزيفة​، اغتصاب، وهم كل من: - ب. ي. (مواليد 1963، لبناني) - ف. ي. (مواليد 1987، سوري) - ر. ع. (مواليد 2003، مكتوم القيد) - م. ش. (مواليد 1979، سوري) - ن. ي. (مواليد 1999، سوري).

وطلبت المديرية العامة من الذين لديهم أي معلومات عنهم أو عن مكان تواجدهم، الحضور إلى المخفر المذكور، أو الاتصال على الرقم: 620906/08 –للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون.