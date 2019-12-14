عمِّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على اشارة القضاء المختص صوراً لخمسة موقوفين فارين من نظارة مخفر المصنع في وحدة الدرك الاقليمي لقيامهم بتواريخ وأماكن مختلفة بجرائم: نشل وسرقة، مخدرات، ترويج عملة مزيفة، اغتصاب، وهم كل من: - ب. ي. (مواليد 1963، لبناني) - ف. ي. (مواليد 1987، سوري) - ر. ع. (مواليد 2003، مكتوم القيد) - م. ش. (مواليد 1979، سوري) - ن. ي. (مواليد 1999، سوري).
وطلبت المديرية العامة من الذين لديهم أي معلومات عنهم أو عن مكان تواجدهم، الحضور إلى المخفر المذكور، أو الاتصال على الرقم: 620906/08 –للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تعمم صور 5 سجناء فارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.