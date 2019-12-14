خريس:لتقديم تنازلات من أجل الوطن لان سقف البلد اذا ما وقع سيدمر الجميع

أشار عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ​علي خريس​ إلى أهمية هذه المحطة التاريخية التي رسمت على جبين الدهر والانسانية ان ​المقاومة​ ومنذ اجتياح العام 1982 تحمل عقيدة ومنهج إنساني وثقافي وحسيني قاد اسسها الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​حركة امل​ التي وقفت الى جانب أهلنا في كل الملمات والمصاعب واليوم ستقف إلى جانب الناس تدافع عن حقوقهم ومصالحهم وتؤمن لهم العزة والكرامة وهذا اقل الواجب لان المقاومة لم تكن لولا احتضان المجتمع لها كعقيدة ولرجالها مجاهدين لان هذا اليوم الذي حشدت فيه ​إسرائيل​ قوات هائلة لاجتياح القرى السبع وفشلت ولم تحقق اهدافها وبقيت المقاومة واتسعت حتى باتت هي المحامي والمدافع عن ​لبنان​ وأمنه ومقاومته وبناء على التجربة التاريخية للمقاومة والاطماع الصهيونية المستمرة أطلق دولة الرئيس نبيه بري معادلة الشعب و​الجيش​ والمقاومة.

وأكد النائب خريس في احتفال في بلدة ​برج رحال​ "ضرورة أن تعي كل الأطراف اللبنانية خطورة المرحلة وتقديم تنازلات من أجل الوطن لان سقف البلد اذا ما وقع سيدمر الجميع وسيفسح المجال أمام المندسين والمخربين والطامعين والمحتلين للدخول إلى الساحات". وتخوف النائب خريس من أن نفتش بعد فترة ليست ببعيدة عن وطن نعيش فيه بأمن واستقرار ونتوافق على كل الملفات.

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