مصطفى حمدان: استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة لم تكن بريئة

سأل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين–المرابطون العميد مصطفى حمدان "أي ديمقراطية في العالم تتوافق على رئيس حكومة؟"، مشيراً إلى "أننا نحمي المقاومة بشفار عيوننا لكن لا يشرفنا الجلوس مع من يتحدثون بفدراليات المذاهب"، معتبراً أن "قانون الانتخابات الاخير هو الأسوأ".
ولفت إلى أن "الاميركيين اليوم يستهدفون "حزب الله" بوضوح"، مشيراً إلى أن "أميركا استغلت الواقع المذهبي والطائفي والواقع الاقتصادي"، معتبراً أن "استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من رئاسة الحكومة لم تكن بريئة"، مضيفاً "من يقطعون الطرقات ليسوا ثوارا بل جزء من مشروع الكانتونات التقسيمية"، مؤكداً أنه "لا يجب عدم اقفال الطرقات بل التركيز على مواضع الفساد كالمصارف وأوجيرو".
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