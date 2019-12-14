مصطفى حمدان: استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة لم تكن بريئة

سأل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين–المرابطون ​العميد ​مصطفى حمدان​ "أي ديمقراطية في ​العالم​ تتوافق على رئيس حكومة؟"، مشيراً إلى "أننا نحمي ​المقاومة​ بشفار عيوننا لكن لا يشرفنا الجلوس مع من يتحدثون بفدراليات المذاهب"، معتبراً أن "​قانون الانتخابات​ الاخير هو الأسوأ".

ولفت إلى أن "الاميركيين اليوم يستهدفون "​حزب الله​" بوضوح"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ استغلت الواقع المذهبي والطائفي والواقع الاقتصادي"، معتبراً أن "استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ من ​رئاسة الحكومة​ لم تكن بريئة"، مضيفاً "من يقطعون الطرقات ليسوا ثوارا بل جزء من مشروع الكانتونات التقسيمية"، مؤكداً أنه "لا يجب عدم اقفال الطرقات بل التركيز على مواضع الفساد كالمصارف وأوجيرو".