افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ على ​اوتوستراد الغازية​ بين ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع نيسان وسيارة من نوع ​تويوتا​ ما ادى الى وقوع أربعة جرحى حيث اصيب كل من: (جهاد ن.) من مواليد 1958، (فدوى ح.) من مواليد 1963، (عبد ك.) من مواليد 1988، (نور ك.) من مواليد 1993. وقد قام عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعناصر ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي وعناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ بنقل الجرحى الى ​مستشفى الراعي​ للمعالجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 4 جرحى في حادث سير على اوتوستراد الغازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.