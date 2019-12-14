السيد: تصريف الأعمال لا يعفي وزارة الإقتصاد من مراقبة الأسعار

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "المعدل الوسطي للدولار بلغ 2000 ليرة، أي إرتفع 30 ٪ عمّا قبل الإنتفاضة. بالمقابل إرتفعت أسعار المواد الغذائية على أنواعها و​الأدوية​ وغيرها بنسبة تتراوح بين 50 و 100 ٪، بما فيها المواد المنتجة 100 بالمئة محليّاً". واعتر ان "​تصريف الأعمال​ لا يعفي ​وزارة الإقتصاد​ من مراقبة الأسعار"، سائلا "أين دورياتها في السوق؟".

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