قرار بإيداع البشير في مؤسسة للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين

قررت محكمة سودانية إيداع الرئيس السابق ​عمر البشير​ في مؤسسة للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي. وأكد البشير من قفص الاتهام انه "لا تعليق لدي على حكم القاضي".

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