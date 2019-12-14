قرار بإيداع البشير في مؤسسة للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين

قررت محكمة سودانية إيداع الرئيس السابق عمر البشير في مؤسسة للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.
وأكد البشير من قفص الاتهام انه "لا تعليق لدي على حكم القاضي".
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