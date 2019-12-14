شكرا لقرائتكم خبر عن علاء شلبى: ادعاءات تفشى ظاهرة الاختفاء القسرى فى مصر غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه يتم الترويج عالميا للدعايات حول تفشى ظاهرة الاختفاء القسرى فى مصر، رغم أن غالبية الحالات الشائعة تبين أنها محتجزة بقرارات قضائية ومعلوم مكان احتجازهم، ويتلقون زيارات من محاميهم وذويهم.

وأضاف شلبى خلال كلمه له فى أعمال المؤتمر الوطني الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، أن ملابسات الجرائم الإرهابية المرتكبة داخل وخارج مصر خلال العامين السابقين، أوضحت أن القسم الأكبر من المسئولية عن الحالات الأخرى المدعاة لا تقع ضمن مسؤولية السلطات.

وأشار علاء شلبى، إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عنيت بتعزيز ضمانات العدالة الجنائية، وتبنت برنامجا مستداما ومتجددا لتعزيز العدالة الجنائية فى البلدان العربية منذ عام 1999.