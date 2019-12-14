شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يقبض أرواح 12 نائبا بالبرلمان..آخرهم النائب السيد حسن موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النائب السيد حسن موسي عضو ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، عن حزب الوفد الجديد، والذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

ولم يكن رحيل النائب حسن موسى هو حالة الوفاة الأولى فقد سبقه إحدى عشر نائب انتقلوا إلى رحمة الله فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.

فمنذ ستة ايام فقط بتاريخ 8 ديسمبر الجارى، توفى النائب أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوى، المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وفى 30 نوفمبرالماضى، توفى النائب محمد بدوى دسوقي والذى وافته المنية خلال حضوره فرح ابنته.

ومن أشهر الراحلين عن المجلس، كان النائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي توفي فى أبريل 2016، بعد تدهور صحته آنذاك، الأمر الذى استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وظل على التنفس الصناعى بالعناية المركزة حتى وافته المنية، وخلفه النائب نادر مصطفى فى البرلمان.

كما شهدت 2016 رحيل نائبة أخرى، وهي أميرة رفعت، عن محافظة المنوفية، وجاءت وفاتها خلال سفرها لحضور احتفالية 150 عامًا على البرلمان بمدينة شرم الشيخ فى التاسع من أكتوبر 2016، إثر انقلاب سيارتها على طريق الطور.

وفى ذات الشهر من العام نفسه، توفى النائب البرلمانى محمد مصطفى الخولى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لتخلفه على المقعد زوجته النائبة عبير الخولي.

كما توفى النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب عن حدائق القبة بمحافظة القاهرة وعضو ائتلاف دعم مصر، فى صباح يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج فى المركز الطبى العالمى منذ فترة، ليشغل مقعده النائب حسين جاد.

ولم يمر عام 2017 دون أن يخطف الموت أحد أعضاء البرلمان، حيث توفى النائب هرقل وفقي، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا في سوهاج، بعد إصابته بوعكة صحية ناتجة عن ضعف في عضلات القلب، وخلفه النائب رشدي وفقي.

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كما توفي النائب رفعت داغر، عن مركز زفتى محافظة الغربية، في أغسطس 2018، وخلفه العميد أحمد يحيى على مقعده، في ديسمبر 2018.

وفى 28 ديسمبر عام 2018 توفي النائب محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية ، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة ، خلال المشاركة في إحدى الفعاليات.

كما شهد عام 2019 رحيل نائبا آخر وهو النائب أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن قرية العزيزية مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك بعد صراع مع المرض، ليخلفه أخوه الدكتور محمد عبد التواب، مرشح حزب مستقبل وطن، بفوزه في إعادة الانتخابات التكميلية.

كما توفي نائب شمال سيناء حسام الرفاعي في شهر أغسطس الماضي، وخلفه على مقعده النائب آمين جودة.

ويحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.