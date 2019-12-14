طقس السبت.. جو مستقر مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، فوق سواحل المحيط الأطلسي حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بمجموع أرجاء المملكة، أما الرياح فستكون ضعيفة إلى معتدلة، وستهب من الجنوب وأحيانا من الشرق بأقاليمنا الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 01- و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط وولماس، ومنطقة سوس، الجنوب الشرقي، وشرق أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بمنطقة طنجة، السواحل وغرب أقاليمنا الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية، والسهول الواقعة غرب الأطلس، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، هضاب الفوسفاط وولماس وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطي، وما بين 22 و27 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، وشمال أقاليمنا الجنوبية وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 27 و31 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.